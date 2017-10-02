Министр инфраструктуры анонсировал ограничение скорости движения в городах до 50 км/час

Максимальная скорость движения в городах Украины будет снижена до 50 км/час с 1 января 2018 года. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил на своей странице в Фейсбуке.

Так министр отреагировал на вчерашнее ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек.

Он отметил, что несколько месяцев назад была озвучена инициатива ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч, при которой "практически исключаются смертельные случаи, максимум незначительный травматизм".

"Нам ответили: "не время, политически чувствительный вопрос". Так вот, мы настаиваем - 50 км/ч и драконовские штрафы за превышение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей, использование мобильного без средств hands-free. Обязательные фото- и видеофиксация нарушений и "письма счастья", лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии. Когда полицейский останавливает авто: опускается окно, руки на руль и вежливый разговор с обеих сторон, а не танцы в и вокруг авто с матюками", - написал Омелян.

По его словам, сегодня совместно с МВД, Минздравом, Минобразования, народными депутатами состоится очередное обсуждение мер по снижению до 0 смертности на украинских дорогах. "В течение недели они будут согласованы и начнутся с 1 января 2018 года. Кроме финансирования из Дорожного фонда, предусмотрели еще около полмиллиарда гривен из средств секторальной поддержки ЕС для оборудования мест наибольшей концентрации ДТП по стране", - заключил министр.

В настоящее время Правила дорожного движения предусматривают максимальную скорость в населенных пунктах 60 км/час