За день боевики совершили 22 обстрела позиций сил АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе был ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодняшний день в зоне АТО отличился эскалацией конфликта со стороны российско-оккупационных группировок.

Как и предыдущие, дни наиболее горячо было на Донецком направлении, где зафиксировано 18 обстрелов из 22 вооруженных провокаций с начала суток", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра, боевики 5 раз из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Авдеевки.

Из этого же оружия боевики трижды обстреливали украинские позиции в районе шахты Бутовка.

В свою очередь, бойцы АТО жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате одного из таких противостояний получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, сегодня трижды под огнем боевиков оказывались опорные пункты сил АТО около населенного пункта Пески, дважды - неподалеку Новгородского.

На Приморском направлении боевики выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра неподалеку населенного пункта Гнутово. А под гранатометный огонь противника попали украинские опорные пункты у Павлополя и Широкино