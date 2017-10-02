В Марковке водитель ВАЗа сбил девушку

13 октября, в поселке Марковка 27-летний водитель ВАЗа допустил наезд на 31-летнюю девушку-пешехода, которая неожиданно вышла на проезжую часть.

В результате наезда девушка получила многочисленные травмы и сейчас находится в коме.

По словам очевидцев, пострадавшая намеревалась обойти лужу на проезжей части во время дождя, что и отвлекло внимание от возможной опасности. Однако, и водитель не принял меры к экстренному торможению, чтобы избежать наезда.