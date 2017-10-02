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Вступительная кампания-2018 продлится со 2 июля по 7 августа

Сегодня, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

В следующем году вступительная кампания начнется с 2 июля регистрацией электронных кабинетов и будет длиться до 7 августа.

Об этом на брифинге рассказал директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров, пишет Укринформ.

"Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузки документов будет длиться с 2 июля до 25 июля. Прием заявлений и документов начнется с 12 июля. Прием заявлений на поступление на основе собеседования, экзаменов или конкурсов - до 20 июля. На основе сертификатов ВНО - до 26 июля", - сказал Шаров.

Творческие конкурсы будут проводиться в несколько сессий с 14 до 26 июля, экзамены - с 21 до 26 июля, собеседования - с 21 до 23 июля.

Рейтинговые списки с рекомендациями к зачислению должны быть обнародованы 1 августа. Зачисление на места госзаказа - до 7 августа.

Кроме того, по словам Шарова, вместо творческих конкурсов на некоторые педспециальности, журналистику и отдельные специализации введены творческие зачеты. Также расширен перечень специальностей, которым придается особая поддержка. То есть, это специальности, к конкурсному баллу которых добавляются баллы за, например, посещение подготовительных курсов или успехи в учебе, на олимпиадах и пр.

"Это специальности 187 - деревообработка, 194 - гидротехническое строительство и часть специализаций тех, которые касаются физической географии", - сказал Шаров.


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