Защита обжалует домашний арест замглавы Минобороны

Сторона защита подала апелляцию на решение Соломенского суда об избрании меры пресечения заместителю министра обороны Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщил один из адвокатов Павловского Ростислав Кравец, передает Радио Свобода.

"В апелляционной жалобе мы ставим вопрос об отмене вообще меры пресечения в связи с тем, что подозрение является необоснованным", - сказал адвокат.

11 октября Павловский был задержан НАБУ и САП по подозрению в причастности к коррупции на топливных схемах. На следующий день суд отпустил его под домашний арест. Сам Павловский дело против себя назвал атакой на Минобороны.