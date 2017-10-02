В Северодонецке грузовик «встретился» с автобусом

16 октября на линию «102» обратился гражданин, который сообщил о ДТП в Северодонецке. Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили автобус ПАЗ, который имел характерные для ДТП повреждения.

Водитель объяснил, что около шести часов вечера он двигался по улице Б. Лищины со стороны Рубежного. Навстречу ему ехал грузовой автомобиль DAF XF, который по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, выехал на обочину. Однако удара избежать не удалось - автобус получил механические повреждения левой части. Автомобиль DAF, не сбавляя скорости, с места ДТП уехал.

Инспекторы передали ориентировку о происшествии другим экипажам и через некоторое время поврежденный грузовик остановил патруль Рубежного. Нарушителем оказался житель города Днепр, который объяснил полицейским, что выехал на встречную полосу потому что не местный и не знает дороги. А с места ДТП скрылся, потому что испугался ответственности. В совершении правонарушения мужчина признался. В отношении него патрульными составлено два протокола по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и статьей 122-4 КоАП (оставление места ДТП).