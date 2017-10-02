Львовский суд взял под стражу женщину, задержанную на территории Луганской области

Львовские правоохранители задержали и сообщили о подозрении участнице «ЛНР», передает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Так, следователями Службы безопасности Украины во Львовской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении гражданки Украины, которая подозревается в содействии «ЛНР».

Женщину разоблачили и задержали 13 октября на подконтрольной силам АТО территории Луганской области.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).

Постановлением Галицкого районного суда Львова удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование продолжается.