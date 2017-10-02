В Марьинке обстрелом повреждены дома

Вчера, 17 октября, около 18.00. боевики обстреляли Марьинку. Об этом сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.

В полиции отметили, что минометный обстрел жилых кварталов города длился около часа.

Следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции фиксирует последствия обстрела. Сейчас задокументировано три факта повреждения домов местных жителей, которые расположены по улицам Октябрьской и Тельмана.

На момент обстрела люди находились в помещениях.

Осмотр мест происшествия продолжается.

Все факты квалифицированы по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.







