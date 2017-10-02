» » Грабли, детские коляски, чай и кофе: что можно возить через КПВВ в Донбассе

Грабли, детские коляски, чай и кофе: что можно возить через КПВВ в Донбассе

Вчера, 17:16 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины дополнило «Перечень и объемы товаров, разрешенных для перемещения к/из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения». Как отмечают общественники, дополнения уже вступили в силу. Изменений не так много, но прогресс есть.

«О том, что Перечень, мягко говоря, не очень, мы писали еще в марте, — сообщают в ОО Донбасс SOS. — А в конце сентября на КПВВ «Майорск» ситуация и вовсе дошла до абсурда — людей они не пропускали с обычными продуктами питания — чаем, медом, виноградом, грибами; дрелью, колесами для тачки (с чеком на 400 грн.) и т.п».

В июле общественники направили в МинВОТ рекомендации, которые были частично учтены при принятии изменений, в частности относительно лекарств, бытовой техники (но только в случае переезда лица на проживание с неконтролируемой территории на контролируемую территорию), детских колясок.

Основные изменения, которые уже официально действуют, заключаются в следующем:

1. В список, наконец, вписали чай (фасованный в упаковках, предназначенных для розничной торговли, общим весом не более, чем 2 кг) и кофе — в зернах (обжаренный либо необжаренный), молотый, растворимый, в упаковках, предназначенных для розничной торговли, общим весом не более 2 кг.

2. Теперь можно возить грабли-лопаты-тяпки: в список внесли садово-огородный инвентарь, но не более пяти единиц

3. Теперь не должно быть проблем с провозом шин: согласно изменениям, можно провозить один комплект (4 штуки) всесезонных или зимних, или летних шин для легковых автомобилей, радиусом не более 16 дюймов.

4. Также внесены изменения перечня товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан — добавлены:

— переносной (СТАЦИОНАРНЫЙ) персональный компьютер;

— обычная и / или прогулочная детские коляски на каждого ребенка;

— по ДВЕ инвалидные коляски на каждого человека с инвалидностью;

— лекарственные средства в количестве, не превышающем ПЯТИ упаковок каждого наименования на одно лицо;

— бытовая техника (в случае переезда лица на проживание с неконтролируемой территории на контролируемую территорию).

«Мы еще раз подчеркиваем, что эти изменения — минимальное расширение товаров разрешенных к перемещению через линию соприкосновения, — пишет в ОО Донбасс SOS. — Неправильным является сам подход к составлению подобного документа. Перечень товаров должен иметь запретительный, а не разрешительный характер (т.е. список того, что провозить нельзя, где всё, что не вошло в него, автоматически становится разрешенным к провозу, а не наоборот, когда мы имеем сжатый список того, что можно и всё, в него не вошедшее, автоматически становится запрещенным ). Ведь даже при пересечении государственной границы (а линия разграничения ей никак не является) действует именно этот принцип — запрет и ограничения на провоз».

Напомним, что согласно п.9 Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции, утвержденного постановлением Кабмина от 1 марта 2017 № 99 (далее Постановление №99), физические лица осуществляют перемещение товаров в ручной клади и / или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются МинВОТ.

В то же время, согласно Закону Украины «О борьбе с терроризмом», перемещение товаров в район или из района проведения антитеррористической операции осуществляется в порядке, устанавливаемом Кабмином по представлению Службы безопасности Украины.

Поэтому для изменения подхода к определению перечня запрещенных, а не разрешенных товаров, Служба безопасности Украины должна подать соответствующее представление в Кабмин по изменению п.9 Постановления №99


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:40

С начала суток боевики 19 раз нарушили перемирие в зоне АТО

Вчера, 18:30

Работники шахты на Донбассе с пятницы приостановили добычу угля

Вчера, 17:16

Грабли, детские коляски, чай и кофе: что можно возить через КПВВ в Донбассе

Вчера, 16:59

В Станично-Луганском районе легковушка снесла газовую стойку

Вчера, 16:52

«ДНР» настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях

Вчера, 15:41

В ОРЛО снова проблемы с водоснабжением

Вчера, 14:57

Агроном из Лисичанска вырастил конопли на 15 миллионов

Вчера, 14:55

В Черкасской области зафиксированы нарушения на военных складах

Вчера, 13:43

СБУ официально обвинила российского военного Агеева в терроризме и передала дело в суд

Вчера, 13:11

Порошенко и президент Мальты обсудили продление санкций ЕС против России

Вчера, 11:54

Переселенцы начали голодовку под посольством США

Вчера, 10:59

В «ЛНР» умерла коммунистка Наталья Максимец

Новости Украины:

Вчера, 18:28

В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека

Вчера, 17:58

Гелетей о стычке с Парасюком: Ударов не было, был толчок и его словоблудие

Вчера, 16:49

Участники акции протеста пытаются прорваться во двор Рады

Вчера, 15:58

Поезд Киев - Вена запустят 10 декабря

Вчера, 14:38

В Запорожье расстреляли внедорожник

Вчера, 13:40

Сборная Украины проведет товарищеский матч против Словакии

Вчера, 13:10

Парубий: Венецианская комиссия отклонила законопроекты по антикоррупционному суду

Вчера, 11:50

Парасюк под Радой ударил ногой Гелетея

Вчера, 10:35

ГСЧС изъяла почти 2,7 тысяч взрывоопасных предметов в ходе разминирования под Калиновкой

Вчера, 10:24

Порошенко предлагает Раде внести изменения в Конституцию по депутатской неприкосновенности

Вчера, 09:58

Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека

Вчера, 09:08

В Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 