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«ДНР» настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях

Вчера, 16:52 citynews.net.ua | Напечатать

Представители «ДНР 18 октября на заседании в Минске будут настаивать на включении в список обмена пленными 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях, и 47 человек, которые, по мнению украинской стороны, не связаны с событиями АТО.

Об этом заявила член «ДНР» Дарья Морозова.

«Очередная встреча гуманитарной подгруппы в Минском формате состоится 18 октября. На ней планируется обсудить вопрос возвращения документов лицам, ранее освобожденным из украинского плена. Основным вопросом в повестке дня по-прежнему остается обмен пленными. Я хотела бы призвать украинскую сторону к конструктивному диалогу. Ведь именно от этого зависит возвращение ребят домой к родным», - сказала она.


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