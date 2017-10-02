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Агроном из Лисичанска вырастил конопли на 15 миллионов

Вчера, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

Агроном из Лисичанска вырастил конопли на 15 миллионов Правоохранители обнаружили и изъяли у 40-летнего жителя города Лисичанска 12,5 кг сушеного каннабиса, 938 кустов конопли и заготовленную для сбыта измельченную марихуану, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 40-летний местный житель в теплицах, которые предназначались для выращивания роз, организовал «оранжерею» из конопли. Для создания благоприятных условий для выращивания наркорастений, теплицы были оснащены обогревом, вентиляцией, капельным поливом.

Кроме почти тысячи кустов конопли, которые ждали созревания, у мужчины были изъяты четыре полимерных пакета с каннабисом весом 6,5 кг и 60 бутылок объемом 0,5 литра, в которых также находился уже измельченный каннабис весом 6 кг.

Данные факты внесены в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Изъятые вещества направлены для проведения экспертизы


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