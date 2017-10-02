В Черкасской области зафиксированы нарушения на военных складах

Военная прокуратура зафиксировала нарушения на военных складах в Черкасской области.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Во время выезда на военные арсеналы, которые дислоцированы в населенных пунктах Дубиевка и Розсошки Черкасской области зафиксировано нарушение требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, состояния выполнения мер противопожарной безопасности", - заявили в прокуратуре.

Правоохранители составили административные протоколы в отношении трех военных должностных лиц из числа руководства арсеналов за халатное отношение к военной службе. Кроме того, прокуратура установила факт заключения договора между военным арсеналом в селе Дубиевка и физическим лицом - предпринимателем о проведении капитального ремонта крыш и кровли хранилищ на технической территории части. Работы при этом выполнялись не коммерческой структурой, а личным составом и работниками Вооруженных сил Украины, также привлекалась техника воинской части. Правоохранители заявили, что военные должностные лица совершили растрату бюджетных средств на сумму свыше 60 тыс. гривен, выделенных по программе живучести баз, складов и арсеналов.