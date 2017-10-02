СБУ официально обвинила российского военного Агеева в терроризме и передала дело в суд

Служба безопасности Украины передала в суд обвинение в терроризме против задержанного в зоне проведения антитеррористической операции российского военнослужащего Виктора Агеева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что следователи СБУ направили в суд материалы уголовного производства в отношении российского военнослужащего и диверсанта Виктора Агеева. Сообщается, что обвинения направлены еще двум боевикам "ЛНР".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, которые предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что Агеев в марте 2017 года присоединился к боевикам и выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты.

Двое жителей Алчевска и Северодонецка с 2014 года находились в составе бандформирований Павла Дремова и так называемого "казачьего полка имени Платова".

Как сообщалось ранее, россиянин Виктор Агеев был задержан украинскими военными 24 июня 2017 года в Луганской области в ходе ликвидации ДРГ боевиков "ЛНР". На допросе россиянин назвал себя контрактным военнослужащим армии РФ, позже его слова подтвердила и мать, рассказав, что в мае 2017 года Агееву присвоили звание ефрейтора. В Минобороны РФ заявляют, что Виктор Агеев никогда не состоял на контрактной военной службе в России.