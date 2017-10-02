Порошенко и президент Мальты обсудили продление санкций ЕС против России

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Преко продление санкций Европейского союза против России.

"Приятно констатировать, что Мальта как надежный двусторонний партнер, как государство-член Евросоюза становится ближе к Украине. Эта близость является не только символической, но и имеет практический смысл. С президентом Мальты обсудили продление санкций ЕС против России, евроинтеграционные стремления Украины, торгово экономическое взаимодействие. Спасибо госпожа президент за плодотворные переговоры", - отметил Порошенко.