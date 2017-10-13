В Луганской области прошли тренировки снайперов сил АТО

На одном из учебных полигонов оперативно-тактической группировки «Луганск» прошли тренировки снайперов одной из воинских частей, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Учебно-тренировочные стрельбы проходили под руководством опытных инструкторов. Военнослужащие упражнялись в том, как незаметно подойти к цели, как обустроить «лежку», то есть стрелковую позицию, как правильно осуществить точный выстрел с учетом направления и скорости ветра, а также других атмосферных явлений.

Инструкторы обратили внимание присутствующих на необходимости проведения ежедневных тренировок, ведь чтобы быть настоящим профессионалом своего дела, следует постоянно совершенствовать мастерство», - говорится в сообщении.

По словам руководителя занятий, все военнослужащие справились с задачей и продемонстрировали высокий уровень боевой выучки.