«Фантомовцы» задержали автомобиль с сигаретами производства так называемой «ЛНР»

Сотрудники фискального наряда спецподразделения "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области 13 октября 2017 года выявили факт перемещения табачных изделий в ассортименте с временно оккупированной территории в г. Золотое Луганской области.

Почти 400 пачек сигарет, изготовленных в так называемой «ЛНР», водитель «ВАЗ-2101» спрятал в салоне своего автомобиля.

По данному факту составлены административные протоколы по ч.1 ст. 204-3 и ч.1 ст. 164-5 КУоАП и направлены в Попаснянский районный суд.

Выявленные табачные изделия изъяты до принятия решения согласно действующему законодательству