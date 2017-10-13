Ситуация в зоне АТО за минувшие сутки существенно обострилась

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе 16 октября 2017 года погибли четверо украинских военных.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Вечером боевики дважды в течение нескольких часов обстреливали из гранатометов и пулеметов наши позиции у шахты Бутовка. Украинские воины жестко отвечали врагу.

В результате этого противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО. А около 18 часов в результате обстрела противника в районе Каменки один наш защитник погиб. Также вчера, недалеко от Невельского, подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил смертельные ранения еще один украинский воин", - отметили в штабе АТО. Еще двое военных погибли на Луганском направлении.

"Захватчики применяли стрелковое оружие на подступах к Новоалександровке и Попасной, а противотанковые гранатометы и пулеметы неподалеку Станицы Луганской и Валуйского.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 36 раз нарушили перемирие.

В ответ силы АТО 28 раз огнем с пехотного вооружения жестко подавляли активность противника. В результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Двое бойцов были ранены", - подчеркнули в штабе. Один украинский военный получил ранения в Приморском направлении.

"Пророссийские наемники трижды из гранатометов и пулеметов, и один раз из минометов калибра 82 миллиметров били по нашим опорных пунктах на подступах к Водяного. А около 18 часов - применяли 120-миллиметровый миномет у Павлополь. Во время этого обстрела получил ранение еще один наш военный. Кроме того, почти в полночь враг из вооружения БМП обстрелял украинские позиции в районе Новотороицького", - заявили в штабе АТО.