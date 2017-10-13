Словакия передала 10,5 тонн груза для Донбасса

На Донбасс поступила очередная гуманитарная помощь из Словакии.

Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

"Представители страны Европейского союза передали 10,5 тонн груза, общей стоимостью 47 тыс. евро для четырех учреждений здравоохранения в Луганской и Донецкой областях. Груз, поступивший в Луганскую областную детскую больницу, составляет целый ряд важного для деятельности учреждения здравоохранения специализированного медицинского оборудования: от скальпелей и зажимов до операционных столов", - отметили в Луганской ОГА.