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Словакия передала 10,5 тонн груза для Донбасса

Вчера, 16:48 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбасс поступила очередная гуманитарная помощь из Словакии. 

Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация на своей странице в Facebook. 

"Представители страны Европейского союза передали 10,5 тонн груза, общей стоимостью 47 тыс. евро для четырех учреждений здравоохранения в Луганской и Донецкой областях. Груз, поступивший в Луганскую областную детскую больницу, составляет целый ряд важного для деятельности учреждения здравоохранения специализированного медицинского оборудования: от скальпелей и зажимов до операционных столов", - отметили в Луганской ОГА.


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