В оккупированной Брянке Луганской области пророссийский боевик застрелил беременную женщину.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"В эти выходные в Брянке Луганской области офицер одного из подразделений так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК застрелил женщину, которая была на четвертом месяце беременности", - сообщил Лысенко.