» » Лавров обвинил украинские власти в "нападении" на Донбасс

Лавров обвинил украинские власти в "нападении" на Донбасс

Сегодня, 12:46 citynews.net.ua | Напечатать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что конфликт на Донбассе спровоцировало якобы "нападение" Украины. 

Об этом он сказал в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. "Эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами… Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются", - заявил Лавров. 

Он также добавил, что минские соглашения в части амнистии боевиков на Донбассе не выполняются в связи с проблемой договороспособности, в том числе Германии и Франции. "Саботируется (амнистия боевиков, - ред.). Это опять же вопрос договороспособности, в том числе договороспособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под минским комплексом мер", - подчеркнул Лавров.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:26

В Брянке "офицер одного из подразделений т. н. 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК" застрелил беременную женщину

Сегодня, 12:46

Лавров обвинил украинские власти в "нападении" на Донбасс

Сегодня, 10:58

Абитуриентам на медспециальности ввели проходные 150 баллов ВНО

Сегодня, 09:55

Украина перейдет на зимнее время 29 октября

Сегодня, 09:05

За сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим перемирия

13-10-2017, 17:58

В Украине запретили еще один российский фильм

13-10-2017, 17:56

В Госцентре киберзащиты предупредили о вирусных атаках против Украины 13-17 октября

13-10-2017, 16:54

В Меловом торжественно открыли отремонтированный... водовод

13-10-2017, 16:44

В оккупированном Донецке горело родильное отделение (фото)

13-10-2017, 16:12

В зоне АТО снайпер боевиков подстрелил пограничника

13-10-2017, 14:59

На Луганщине оштрафовали заместителя мэра Попасной

13-10-2017, 14:10

На Луганщине фиксируют низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Новости Украины:

Сегодня, 12:52

Украина может получить очередной транш МВФ в этом году

Сегодня, 10:05

СБУ заявила о готовящихся провокациях в отношении культовых сооружений УПЦ МП в Киеве

Сегодня, 09:55

Украина перейдет на зимнее время 29 октября

Сегодня, 09:24

Детское Евровидение-2018 пройдет в Минске

13-10-2017, 17:58

В Украине запретили еще один российский фильм

13-10-2017, 17:56

В Госцентре киберзащиты предупредили о вирусных атаках против Украины 13-17 октября

13-10-2017, 16:52

На Одесчине возле воинской части задержали 4 мужчин

13-10-2017, 16:40

На Харьковщине стартует Всеукраинская акция «Покрова Героев»

13-10-2017, 16:15

Во Львовской области открыли медвежий приют

13-10-2017, 15:59

В МинАТО призвали мировое сообщество усилить давление на Россию

13-10-2017, 14:55

Tesla Илона Маска отзывает 11 тысяч электрокаров модели X

13-10-2017, 14:08

В Киеве поймали на взятке чиновника НАН Украины

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 