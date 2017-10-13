Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что конфликт на Донбассе спровоцировало якобы "нападение" Украины.

Об этом он сказал в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. "Эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами… Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются", - заявил Лавров.

Он также добавил, что минские соглашения в части амнистии боевиков на Донбассе не выполняются в связи с проблемой договороспособности, в том числе Германии и Франции. "Саботируется (амнистия боевиков, - ред.). Это опять же вопрос договороспособности, в том числе договороспособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под минским комплексом мер", - подчеркнул Лавров.