Абитуриентам на медспециальности ввели проходные 150 баллов ВНО

В следующем году абитуриентам для вступления на медицинские специальности нужно будет сдать ВНО минимум на 150 баллов. Об этом говорится в новых правилах приема в высшие учебные заведение в 2018 году, опубликованных на сайте Министерства образования и науки.

Не меньше 150 баллов по всем необходимым предметам внешнего независимого оценивания нужно будет для поступления на специальности "Медицина", "Педиатрия", "Стоматология" и "Охрана здоровья".

В списке не указана специальность "Фармация, промышленная фармация". Это значит, что для будущих студентов этой специальности не будет ограничений.

Перед вступительной кампаний летом 2017 года минимальный проходной балл для медиков отменили.