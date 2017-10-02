В Украине запретили еще один российский фильм

Государственное агентство по вопросам кино запретило в Украине показ российского фильма "Вопреки всему" режиссера Андрея Задворного. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино 12 октября 2017 аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию т/ф "Вопреки всему" (реж. А. Задворный), выданное ООО Маркер Медиа", - сказано в сообщении.

В Госкино пояснили, что решение было принято на основании ст. 15 закона о кинематографии и пункта 12 положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов.

Статьей 15 закона о кинематографии регламентирован перечень оснований для отказа в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, а также аннулирования и отмены государственной регистрации, в том числе в случае обнаружения в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений, отметили в Госкино.

Сейчас агентство проводит проверку всех прокатных удостоверений, выданных ООО Маркер Медиа.