В Госцентре киберзащиты предупредили о вирусных атаках против Украины 13-17 октября

В Украине с 13 по 17 октября могут произойти новые кибератаки на украинские информационные ресурсы.

Об этом сообщает команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Сообщается, что существует вероятность, что отдельные признаки кибератак могут совпадать с соответствующими признаками вредного воздействия компьютерного вируса Petya-A, который атаковал информационные ресурсы ряда стран, начиная с 26 июня 2017 года.

В госслужбе просят владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, рядовых интернет-пользователей соблюдать требования кибербезопасности.