В Меловом торжественно открыли отремонтированный... водовод

Находясь сегодня с рабочей поездкой в Меловском районе, председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз принял участие в открытии после реконструкции подводного водовода от станции 2-го подъема до пгт Меловое и разводной сети водоснабжения.

«С детства помню проблемы с водой в Меловом. Наша водопроводная сеть не ремонтировалась уже полвека. И сегодня мы открыли водопровод от станции 2-го подъема. Это маленький шаг к развитию качественной жизни и совместной великой победе», — подчеркнул глава области.

Водопроводная сеть в Меловом эксплуатировалась в течение длительного времени и капитально не ремонтировалось. Последние 25 лет проблема с водоснабжением стояла очень остро.

С целью обеспечения качественного водоснабжения и улучшения инженерного состояния сети водопровода из областного бюджета на его ремонт было выделено 12 млн 166 тыс. гривен.

Губернатор отметил, что сегодня вода придет в дома более 2 тыс. меловчан — жителей многоэтажек.

В следующем году планируется завершить работу по обеспечению водой жилого сектора Мелового, а затем — заняться ремонтом дорог.