В Меловом торжественно открыли отремонтированный... водовод

В Меловом торжественно открыли отремонтированный... водоводВчера, 16:54
Находясь сегодня с рабочей поездкой в Меловском районе, председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз принял участие в открытии после реконструкции подводного водовода от станции 2-го подъема до пгт Меловое и разводной сети водоснабжения.
«С детства помню проблемы с водой в Меловом. Наша водопроводная сеть не ремонтировалась уже полвека. И сегодня мы открыли водопровод от станции 2-го подъема. Это маленький шаг к развитию качественной жизни и совместной великой победе», — подчеркнул глава области.
Водопроводная сеть в Меловом эксплуатировалась в течение длительного времени и капитально не ремонтировалось. Последние 25 лет проблема с водоснабжением стояла очень остро.
С целью обеспечения качественного водоснабжения и улучшения инженерного состояния сети водопровода из областного бюджета на его ремонт было выделено 12 млн 166 тыс. гривен.
Губернатор отметил, что сегодня вода придет в дома более 2 тыс. меловчан — жителей многоэтажек.
В следующем году планируется завершить работу по обеспечению водой жилого сектора Мелового, а затем — заняться ремонтом дорог.