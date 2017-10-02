В оккупированном Донецке горело родильное отделение (фото)

В Донецке произошел пожар в родильном отделении городской больницы № 17 (Куйбышевский район).

В спасательной службе при «ДНР» сообщают, что погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Огонь тушили более 50 человек, среди которых, по данным пресс-службы «МЧС ДНР», был «министр» Алексей Кострубицкий. Огонь тушили при помощи 11 единиц техники. О масштабах распространения огня не сообщается. На фото показаны последствия пожара в одной палате на третьем этаже.