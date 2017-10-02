На Луганщине фиксируют низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Украине за минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 150 тысяч человек. При этом на Луганщине зарегистрирован самый низкий уровень заболеваемости.

Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что за неделю ОРВИ заболел 152 551 человек, из них 72,1% дети до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины 359,7 на 100 000 населения.

«Уровень заболеваемости является типичными для данного времени года; от показателя за аналогичный период прошлого сезона (393,4) меньше на 8,6%», — говорится в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской — 646,0; наименьший — в Луганской областях — 125,4 на 100 тыс. населения.

Также сообщается, что на 40 неделе 2017 года в Запорожской области превышен эпидемический порог на 4,5%, в других областях Украины эпидемические пороги находятся в пределах от 0,8% — во Львовской, — до 79,0% — в Луганской областях.

«Превышение эпидемического порога в Запорожской области обусловлено респираторной группой возбудителей, за отчетную неделю вирусы гриппа методом ПЦР обнаружены не были. На 40 неделе летальных случаев из-за осложнений от гриппа не зарегистрировано», — говорится в сообщении.