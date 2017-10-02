СБУ блокировали схему финансирование террористической "ЛНР" через проведение сделки с получением пенсий гражданами с временно оккупированных территорий, - сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБ Украины установили, что противоправную схему организовал участник одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Он привлек к реализации семью переселенцев из Луганска, курьера-перевозчика и еще нескольких человек.

"Злоумышленник подыскивал на Луганщине людей пенсионного возраста, предлагал оформлять и получать в Харькове украинские пенсии при его посредничестве. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что после снятия денег с карточек курьер переправлял их в "ЛНР" организатору. Участник группировки потом отдавал часть суммы пенсионерам, а остальные деньги забирал себе и сообщникам. Ориентировочная "прибыль" злоумышленников составила около 500 тысяч гривен". - говорится в сообщении.

Оперативники СБ Украины провели ряд санкционированных обысков в Харькове и Попасной Луганской области в автомобилях и домах участников схемы.

Во время их проведения правоохранители изъяли более 60 банковских карточек, переселенческие справки и копии паспортов граждан, проживающих на неконтролируемых территориях. У злоумышленников изъято более ста тысяч гривен и "черная бухгалтерия", которая подтверждает проведение сделки.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статьям 258-3 и 258-5 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного следствия проверяется информация об участии в схеме чиновников государственных социальных учреждений.