ФСБ показала задержанных украинских пограничников

Федеральная служба безопасности России обнародовала видео с задержанными украинскими пограничниками Богданом Марцоней и Игорем Дзюбаком. Видео опубликовали ряд российских СМИ.

На ролике без звука видно, что задержанные находятся на допросе.

На сайте ФСБ указано, что украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

Как сообщалось ранее, вечером 3 октября в Сумской области неподалеку границы с Россией пропали двое украинских пограничников. Позже стало известно об их задержании в РФ. 10 октября в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российский суд арестовал их сроком на два месяца якобы за незаконное пересечение границы и сопротивление силовикам. Украинского консула к ним не пускают. В Госпогранслужбе не исключают, что украинских офицеров задержали с применением физической силы.

Погранслужба России входит в структуру ФСБ.