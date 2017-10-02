ГСЧС переходит на усиленный режим на период празднования Дня защитника Украины

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы на период празднования Дня защитника Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Сообщается, что на период празднования Дня защитника Украины подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

"В каждом регионе Украины проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении. Всего до 08:00 17 октября на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС.