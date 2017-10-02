«ЛНР» обвинила ОБСЕ в срыве открытия КПВВ «Золотое

Действующие на украинской стороне патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ срывают согласованные в Минске мероприятия по подготовке к возможному открытию контрольного пункта въезда-выезда на участке линии соприкосновения в районе Золотого.

Об этом заявил «и.о. министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего, передает подконтрольный незаконной организации «ЛНР» сайт ЛИЦ.

«Были согласованы все действия нашей стороны по подготовке такой возможности. Позавчера мы должны были начать работы на этом участке, получили согласование и разрешение украинской стороны на выход наших саперов Народной милиции для того, чтобы провести все необходимые мероприятия для извлечения всех неразорвавшихся боеприпасов, опасных предметов со всей этой территории, чего раньше достичь не удавалось. На этот раз Украина согласовала выход наших саперов. Тем не менее, 10 числа мы не смогли работать на этом участке по той причине, что симметричный патруль СММ ОБСЕ на украинской стороне отсутствовал», - утверждает Дейнего.

При этом он заявил, что «луганская команда ОБСЕ обеспечила присутствие своих наблюдателей в месте проведения работ».

Также он отметил, что работы проводили 11 октября, так как на месте присутствовал первый заместителя руководителя СММ Александр) Хуг. Был подготовлен фронт работ для дорожных рабочих, которые должны были очистить обочину, чтобы з начинать оборудование инфраструктуры пункта пропуска.

«К сожалению, эти работы были запланированы на сегодня, на 12 число. И сегодня мы не смогли приступить к этим работам - опять отсутствует патруль ОБСЕ на той стороне», - сказал он.

Напомним, «ЛНР» заявила, что готова начать разминирование территории у Золотого с целью дальнейшего открытия в этом районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) при условии, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обеспечат на этом участке «зеркальные патрули» с обеих сторон линии соприкосновения.

Ранее представитель группировки «ЛНР» Владислав Дейнего заявлял о неготовности к открытию КПВВ в районе Золотого к 20 октября. На неподконтрольной территории Луганской области нет инфраструктуры.

Также сообщалось, что трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ «Золотое».