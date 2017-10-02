За сутки боевики совершили 22 обстрела позиций сил АТО

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие, в результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.

«Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась без существенных изменений в обстановке. Противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на донецком направлении, одиночно применяя при этом минометы и весь спектр пехотного вооружения», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вечером несколько часов боевики обстреливали из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши опорные пункты в районе авдеевской промзоны. А около 19:00, противник выпустил 6 мин калибра 82 миллиметра по защитникам Верхнеторецкого. Кроме того, вооружение БМП и пулеметы наемники применяли неподалеку Луганского. Ночью стрелковое оружие врага работало неподалеку Каменки.

На приморском направлении пророссийские наемники дважды били по защитникам Водяного из крупнокалиберных пулеметов и автоматического гранатомета. Также дважды под пулеметный огонь попали укрепления сил АТО неподалеку Старогнатовки. А противотанковый гранатомет врага бил у Павлополя.

На луганском направлении вечером было относительно спокойно. Лишь около 18 часов оккупанты обстреляли из пулемета наш опорный пункт возле Новоалександровки.

В штабе подчеркнули, что Вооруженные силы Украины 13 раз оперативно и жестко отвечали врагу.