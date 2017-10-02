Комитет Рады подготовил новый законопроект о растаможке авто

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что законопроект о растаможке автомобилей на иностранной регистрации уже готов. Об этом она сказала в эфире «5 канала».

«Законопроект готов и готов именно с той идеологией, которую проговаривали с активистами и без них. Я думаю, что общество также ожидает, какое решение может принять власть. Я пытаюсь сейчас собрать руководителей исполнительной ветви власти и законодательной для того, чтобы в последний раз проговорить концепцию законопроекта, который мы будем предлагать. Она отличная от того, что говорили мы с участниками акции», – заявила Южанина.

По ее словам, нельзя сейчас проводить акцию для тех людей, которые «воспользовались пробелами в таможенном законодательстве, нарушили существующее законодательство и использовали эту систему незаконного ввоза в режиме временного ввоза или режиме транзита». По мнению депутата, главная причина, по которой автовладельцы не хотят растаможивать автомобили — это не размер акцизного налога.

«Не в нем (акцизный налог — ред.) вся причина… потому что еще есть уплата ввозной пошлины — 8,5%, НДС — 20% от стоимости автомобиля. Поэтому мы должны подойти взвешенно и на какой-то период времени принять такую шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин, который захочет, смог привезти старый автомобиль», — отметила председатель парламентского комитета.

Южанина также заявила, что либерализация должна применяться с коэффициентом в зависимости от возраста автомобиля.