Полторак готов уйти в отставку, если будет доказана вина его заместителя

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о готовности уйти в отставку, если следствие докажет вину его заместителя Игоря Павловского, который фигурирует в деле о многомиллионных хищениях в Министерстве обороны. "Я готов в любое время", - сказал он во время брифинга, - сообщает "Новое время".

При этом он отметил, что если вина Павловского будет доказана, то это будет и его ответственность.

Как сообщалось ранее, 11 октября задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского, директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевича и еще двух сотрудников министерства.

Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны Украины.