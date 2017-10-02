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Фермеры Луганщины потеряли 773 гектара земель, из-за фортификационных сооружений

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Выездное заседание оперативного штаба по противодействию рейдерству и обеспечения прав и свобод владельцев и пользователей земель прошло в Новоайдаре, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По словам заместителя губернатора области Вадима Даниеляна, на сегодня проведено восемь заседаний, где были рассмотрены обращения, поступившие в оперативный штаб, и приняты соответствующие решения. По словам чиновника, можно сделать вывод, что на территории Луганщины отсутствуют случаи рейдерского захвата земельных участков или урожая.

Однако, в связи с проведением боевых действий в Луганской области остро стоит вопрос отсутствия механизма финансовой компенсации убытков собственникам земельных участков, которые были изъяты для строительства фортификационных сооружений.

На территории области под фортификационными сооружениями по предварительным расчетам заняты участки ориентировочной площадью 773,1 га, из них: 647,4 га - земли частной собственности и 125,7 га - земли государственной собственности.

В свою очередь Елена Сукманова предложила создать коллективное обращение от аграриев Луганской и Донецкой областей с целью внедрения механизма выкупа государством земельных участков с последующим возмещением их владельцам. Кроме того, заместитель Министра юстиции Украины отметила, что для полноценного определения земельных участков, занятых фортификационными сооружениями, необходимо проведение проектно-изыскательских работ, выполнение которых возможно на заказ балансодержателя здания при согласовании с Министерством обороны Украины.


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