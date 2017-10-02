В прифронтовом Счастье «заминировали» горсовет. Людей эвакуировали

Сегодня, в 09.57 в дежурную часть отдела полиции г.Счастье позвонили из горисполкома и сообщили о том, что неизвестный мужчина позвонил им на городской телефон и сообщил о том, что их админздание заминировано и что это «привет из Луганска».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области

Сотрудники полиции срочно приостановили работу горисполкома, эвакуировали всех работников, перекрыли территорию и движение транспорта. Также, была окружена территория и перекрыты подходы к дому культуры где в это время проходила сессия горсовета.

На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники, кинологи, бойцы батальона «Луганск-1», военнослужащие ВСУ, сотрудники ГСЧС и медики. Обследовали все помещения админздания и прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Работу Счастьенского горисполкома было возобновлено.

Сейчас полицейские принимают неотложные меры по установлению личности лжеминера. Проводится проверка.