Европейский суд по правам человека не принимает к рассмотрению дела, поступающие от имени незаконной организации «ДНР».

Об этом сообщил «начальник сектора международного сотрудничества Верховного Суда ДНР» Артем Голубцов.

«Руководствуясь "двойными стандартами", пресловутый Европейский суд по правам человека не принимает к рассмотрению дела граждан ДНР, мотивируя свой отказ тем, что они не обращались, предварительно, в украинские суды», - сказал он.

Он также заявил, что «Украина самостоятельно вывела все свои судебные органы с нашей (подконтрольной незаконной организации территории) территории, фактически отказавшись от нее».

Голубцов обвинил Украину в «несоблюдении прав человека».