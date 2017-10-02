В Донбассе в результате боевых действий один украинский военный получил ранения

За прошедшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе увеличилось количество обстрелов, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Об этом во время брифинга в "Украинском кризисном медиа-центре" сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но один военнослужащий получил ранения и был оперативно эвакуирован в лечебное учреждение", – отметил Мотузяник.