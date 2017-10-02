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На КПВВ "Новотроицкое" задержали мужчину с разрешением на ношение оружие от "ЛНР"

Сегодня, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

На КПВВ "Новотроицкое" задержали мужчину с разрешением на ношение оружие от "ЛНР"В Донецкой области при пересечении КПВВ «Новотроицкое» задержан мужчина, перевозивший с собой два разрешения на ношение травматического оружия, выданное подконтрольными группировке «ЛНР» структурами. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Мужчина направлялся из Луганска в направлении Одессы. В беседе с пограничниками Донецкого отряда он рассказал, что ранее имел удостоверение на разрешение ношения оружия от МВД Украины.

«Как отметил гражданин, представитель «правоохранительного органа» НВФ сам вышел на него в телефонном режиме и сказал взять с собой документы для оформления новых удостоверений», – сказано в сообщении.

О происшествии оповещены сотрудники полиции.


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