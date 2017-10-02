В Донецкой области при пересечении КПВВ «Новотроицкое» задержан мужчина, перевозивший с собой два разрешения на ношение травматического оружия, выданное подконтрольными группировке «ЛНР» структурами. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Мужчина направлялся из Луганска в направлении Одессы. В беседе с пограничниками Донецкого отряда он рассказал, что ранее имел удостоверение на разрешение ношения оружия от МВД Украины.

«Как отметил гражданин, представитель «правоохранительного органа» НВФ сам вышел на него в телефонном режиме и сказал взять с собой документы для оформления новых удостоверений», – сказано в сообщении.

О происшествии оповещены сотрудники полиции.