Российские наемники в оккупированном Луганске забили до смерти 56-летнего мужчину

В оккупированном российскими войсками Луганске продолжаются оккупанты продолжают безнаказанные убийства мирного населения, а местные власти –покрывать преступников.

Как стало известно группе Информационное сопротивление, в ночь с 4 на 5 октября четверо российских наемников беспощадно избили 56-летнего луганчанина В.Чалого. Происшествие случилось у дома № 1-А пер. Проездной. Очевидцы зверского избиения мужчины вызвали «полицию» и скорую помощь.

Бригада скрой помощи доставила пострадавшего в горбольницу около 4 часов ночи. Врачи установили диагноз – обширная черепно-мозговая травма, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга III степени, ушиб стволовых структур головного мозга, субдуральная полушарная гематома слева и справа.

Несмотря на усилия врачей, пострадавший от рук наемников до утра не дожил. Боевики из «мвд лнр» заявили родственникам покойного, что тот якобы получил травмы в результате несчастного случая.