Служба безопасности Украины установила, что с начала конфликта на Донбассе только на территории так называемой ЛНР воевали более 300 граждан Сербии, которые по законам этой страны должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Об этом заявил на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает Укринформ.

"В Сербии в 2014 году был принят так называемый украинский закон, согласно которому граждане Сербии, принимающие участие в конфликте на территории Украины, должны привлекаться к уголовной ответственности, как только к ним "дотянутся" руки правосудия Сербии. На сегодня нам известно, что только на территории "ЛНР" с начала конфликта на Донбассе воевало более 300 граждан Сербии", - сказал Грицак.

Он сообщил, что СБУ уже направила в Сербию данные в отношении боевиков, которые воевали против украинских войск на Донбассе, в частности в Луганске.

По словам Грицака, Службе безопасности Украины известно, что большая часть этого сербского подразделения дислоцировалась в районе города Алчевска. "Мы имеем конкретные адреса и очень много фамилий", - отметил Грицак.

Председатель СБУ отметил, что не будет обнародовать все имеющиеся данные, но предоставил СМИ фамилии шестерых сербских наемников, которые воевали на стороне "ЛНР".

"Я хочу, чтобы эти данные стали известны широкой общественности, и мы хотим посмотреть на реакцию официальной власти (Сербии - ред.). У нас есть доказательства, что эти люди воевали, и, если необходимо, мы предоставим эти доказательства сербской стороне", - отметил Грицак.