Под Станицей перевернулся микроавтобус

В Станично-Луганском районе в результате ДТП травмированы двое пассажиров.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, сегодня, 11 октября, примерно в 09.25, на 22 км + 997 м автодороги Т-1309 «Счастье-Широкий», в районе поселка Нижнее Теплое Станично-Луганского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Предварительно установлено, что 32-летний водитель автобуса «Mercedes-Benz sprinter 311 СDI», двигаясь с КПВВ Станица Луганская в город Лисичанск, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части где произошло опрокидывание автобуса.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились двое пассажиров (женщины пенсионного возраста) с легкими травмами, которые от госпитализации отказались. На момент аварии в транспортном средстве в качестве пассажиров находились четыре человека.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.