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В Минсоцполитики рассказали, когда начнется монетизация субсидий

Сегодня, 17:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, когда начнется монетизация субсидий.

Об этом, в частности, рассказал директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает "5 канал".

"Общая сумма назначенных таких монетизированных выплат - 1,1 миллиарда гривен. Мы планируем обеспечить такую ​​выплату в конце октября текущего года", - заявил Музыченко.

По его словам, это даст возможность дополнительно стимулировать население к уменьшению потребления энергоресурсов. Кроме того, граждане увидят, куда "девается" их экономия - она трансформируется в конкретные выплаты.

Отмечается, что на законное возмещение сэкономленных энергоносителей в предыдущий отопительный период имеют право 2 млн семей. Так, более 80% из них написали заявление о возврате средств. Средства будут переводить на счета в банках или через почту.


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