«ЛНР» заявила об обстреле поселка Долгое

Сегодня, 11 октября, коло 12:30 из 120-мм минометов и гранатометов был обстрелян поселок Долгое.

Об этом сообщает подконтрольный боевикам сайт ЛИЦ.

Сообщается, что в результате обстрелов был частично разрушен сельский клуб, среди мирного населения никто не пострадал.

«Дом культуры села Долгое, находящийся по улице Центральная, 8а, киевские силовики обстреляли ПТУРами. В результате попадания ракеты повреждены кровля и стены культурного учреждения. К счастью, никто из сотрудников ДК не пострадал», - говорится в сообщении.