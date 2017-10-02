Чиновники Минобороны задержаны по подозрению в растрате почти 150 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

11 октября 2017 г детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя Министра обороны Украины (МОУ) и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства.

По версии следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам МОУ организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 г. Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 г. между МОУ и победителем конкурсных торгов были заключены 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств Государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

Согласно данным предварительного расследования, в течение июня-августа 2016 г. при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым была безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн.

Следствие считает, что, согласно установленным в ходе досудебного расследования фактам, должностные лица Министерства обороны Украины по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Сейчас детективами Бюро и прокурорами САП задержаны двое предполагаемых участников преступления - заместитель Министра обороны Украины и директор Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов МОУ. Решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании в отношении задержанных меры пресечения и об установлении других соучастников.