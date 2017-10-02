Террористы ДНР готовили взрыв в поезде Мариуполь-Киев

СБУ задержала диверсантов, которые готовили теракт на вокзале в Мариуполе. У задержанных изъяты две противопехотные мины с дистанционным приводом. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает LIGA.net.

"Планировалось, что жертвами теракта станут пассажиры поезда Мариуполь-Киев", - сказал он.

Грицак сообщил, что теракт готовился по заданию террористической организации МГБ ДНР.

"У нас есть все основания полагать, что не обошлось без восточных кураторов", - отметил Грицак. Исполнителям теракта обещали за работу от трех до пяти тысяч долларов.