РФ выступила против миротворцев по всему Донбассу

Россия не согласна на размещение миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса и вдоль границы.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин.

"Россия не согласна на размещение миротворцев на всей территории Донбасса и вдоль границы. Это означает пересмотр минских соглашений", - заявил российский дипломат.

Стоит отметить, население Украины поддерживает введение миротворческого контингента. Если в октябре 2015 г. позитивно на этот вопрос ответило 52,7% украинцев, то в июне 2017 г. – 60,2%, и этот показатель имеет тенденцию к росту. Наиболее активно идею о миротворцах поддерживают в центральных регионах Украины (67,2%) и на западе страны (66,5%), меньше всего – в южных областях страны (36,4%).