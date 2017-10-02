Матиос: Судебная реформа поставит крест на наказании боевиков из ОРДЛО и чиновников-беглецов

Неотвратимость наказания невозможно будет обеспечить в условиях новых норм судебной реформы, которые парализуют всю правоохранительную систему.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Давление на суды можно остановить только законодательно и неотвратимостью наказания. А как это может быть выполнено в условиях абсурдно написанных норм закона, которые парализуют всю правоохранительную систему? Это невозможно. Это иллюзия права и это иллюзия людей, которые должны выполнять правоохранительную функцию в государстве и быть инструментами принуждения и неотвратимости наказания. Мы есть, но мы не в состоянии. Не хочу называть слово, которое наступит в случае введения в действие изменений в УПК. Через три месяца после формирования Верховного Суда и избрания его председателя, пока процедура пройдет - это минимум полгода, тогда может вступит закон в силу и нужно будет выполнять изменения в УПК", - отметил Матиос.

По его словам, если закон о судебной реформе вступит в силу, то в результате изменения статьи 297 УПК нельзя будет осудить ни боевиков из оккупированного Донбасса, ни всех бывших чиновников-беглецов.

"Прежде всего стоит отметить, что согласно поправки народного депутата Лозового о сроке досудебного расследования, правоохранительным органам теперь нужно будет закрыть более 19 тысяч уголовных производств по факту убийства, 31 тыс. - по факту угона авто, и 550 тыс. производств о кражах, разбоях и грабежах", - констатировал Матиос.

То есть, как заявляет прокурор, все злоумышленники, совершившие преступление до этого момента, из-за Лозового будут освобождены от ответственности.

К тому же, отмечает Матиос, кроме поправки Лозового, в результате судебной реформы исчезла статья о специальном досудебном расследовании, то есть о заочном расследовании и осуждении лиц, которые сбежали.

"Несмотря на то, что эту статью только недавно приняли, однако теперь ее нет. Если закон вступит в силу, то вместо статьи 297 УПК будет введена новая статья 297-1. Не побоюсь сказать, что изменение статьи 297 УПК просто "кастрирует" институт заочного осуждения. Следовательно, нельзя будет осудить ни боевиков из оккупированного Донбасса, ни всех бывших чиновников-беглецов", - подчеркнул Матиос