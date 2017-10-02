Оккупанты готовят провокации против ВСУ при поддержке российской стороны СЦКК

Одновременно с демонстративным доведением до передовых подразделений боевиков "приказа о запрете применения оружия" российское оккупационное командование продолжает скрыто организовывать провокации против сил АТО.

Об этом говорится в сообщении Главного управления военной разведки Минобороны Украины.

"В частности, командованием 2 АК (Луганск) ВС РФ предоставляются отдельные распоряжения командирам подчиненных соединений (частей) относительно мест и времени совершения провокационных обстрелов позиций сил АТО с целью вызова ответного огня для дальнейшего обвинения подразделений ВС Украины в нарушении достигнутых договоренностей по деэскалации обстановки на линии разграничения сторон, в т.ч. со стороны российской стороны Общего центра по контролю и координации", - говорится в сообщении военных разведчиков.