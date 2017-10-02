Луганская таможня ГФС отчиталась о результатах работы за январь-сентябрь

За 9 месяцев текущего года в общий фонд Государственного бюджета Украины Луганской таможней ГФС перечислено 651,6 млн грн, в специальный фонд поступило 451,5 тыс. грн.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Крупнейшими товарными позициями, которые характеризуют поступления таможенных платежей по импорту в течение 9 месяцев 2017 года, являются: уголь антрацит – 203,3 млн грн (31,4% от общего объема поступлений налогов по импорту), уголь коксующийся – 195,6 млн грн (30,2%), аммиак безводный – 29 млн грн (4,5%), части к железнодорожным локомотивам – 25,3 млн грн (3,9%).

В значительной степени поступлениям в Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь текущего года способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий-импортеров Луганской области, в частности: «Алчевский металлургический комбинат», «ДТЭК Востокэнерго», «Научно-производственное объединение «Заря», «Попаснянский вагоноремонтный завод», «Северодонецкое обьединение Азот», ООО Фирма «Проминвест пластик», «Северодонецкий Стеклопластик», «Лизинвест», «Химпоставщик».

По результатам оформленных этими предприятиями в таможенном отношении товаров, в Государственный бюджет Украины направлено 558,2 млн грн таможенных платежей, что составляет почти 85,6% от всех перечислений таможни.