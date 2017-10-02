В Луганской области СБУ обнаружила тайник боевиков

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник боевиков с боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области вблизи линии разграничения тайник террористов с боеприпасами. Схрон был оборудован в неработающей электрической трансформаторной шахте.

Подход к арсеналу был заминирован гранатой Ф-1, установленной на "растяжке", - говорится в сообщении. Как отмечается, сотрудники СБУ изъяли из тайника 16 гранатометных выстрелов, 5 пороховых зарядов и противотанковую гранату. В СБУ сообщают, что боеприпасы предназначались для организации терактов диверсионными группами ЛНР.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.